https://news.day.az/sport/1709893.html Второй турнир Мирзоева в Будапеште Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев, ставший победителем Мемориала Ласло Эперджеси в Будапеште, начал еще один турнир в столице Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он выступает на соревновании "Six Days November 2024" с участием десяти шахматистов. В первом туре Мирзоев сыграл вничью с Ведантом Панесаром (Индия).
Второй турнир Мирзоева в Будапеште
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев, ставший победителем Мемориала Ласло Эперджеси в Будапеште, начал еще один турнир в столице Венгрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он выступает на соревновании "Six Days November 2024" с участием десяти шахматистов.
В первом туре Мирзоев сыграл вничью с Ведантом Панесаром (Индия).
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