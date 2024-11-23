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Второй турнир Мирзоева в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев, ставший победителем Мемориала Ласло Эперджеси в Будапеште, начал еще один турнир в столице Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он выступает на соревновании "Six Days November 2024" с участием десяти шахматистов. В первом туре Мирзоев сыграл вничью с Ведантом Панесаром (Индия).