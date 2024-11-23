Сборная Азербайджана выиграла Гран-при

Еще две медали сборная Азербайджана завоевала на молодежном Гран-при по стрельбе в сербском Смедерево.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша юношеская команда победила в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Женская сборная завершила Гран-при с серебряной медалью.

Отметим, что в стрельбе на дистанции 10 метров золото завоевал Владислав Калмыков, серебро - Лейли Алиева, а бронзу - Имран Гараев.