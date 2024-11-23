https://news.day.az/sport/1709940.html Сборная Азербайджана выиграла Гран-при Еще две медали сборная Азербайджана завоевала на молодежном Гран-при по стрельбе в сербском Смедерево. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша юношеская команда победила в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Женская сборная завершила Гран-при с серебряной медалью.
Сборная Азербайджана выиграла Гран-при
Еще две медали сборная Азербайджана завоевала на молодежном Гран-при по стрельбе в сербском Смедерево.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша юношеская команда победила в командном зачете по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Женская сборная завершила Гран-при с серебряной медалью.
Отметим, что в стрельбе на дистанции 10 метров золото завоевал Владислав Калмыков, серебро - Лейли Алиева, а бронзу - Имран Гараев.
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