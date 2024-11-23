29 наград азербайджанского бодибилдинга и шесть абсолютных чемпионов

Сборная Азербайджана по бодибилдингу завершила свое выступление на международной арене в текущем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда приняла участие в двух официальных соревнованиях по ходу сезона.

На чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания) спортсмены завоевали в общей сложности 7 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых наград, выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

Причем, все четыре спортсмена, выигравших абсолютный титул, стали дебютантами международных стартов. Это Парвиз Гасымов (бодибилдинг), Рауф Алиев (Muscular Men's Physique), Фариз Наджафли (Men's Physique) и юниор Ашур Абдуллаев (Men's Physique).

Также сборная отличилась на Кубке мира, также состоявшемся в Санта-Сусанне. Там были выиграны четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды, а также два абсолютных титула. Их обладателями стали Эльнур Аллахъярлы (бодибилдинг) и Фариз Наджафли (Men's physique).

Также победы в Испании одержали Самир Мамедли (бодибилдинг) и Ашур Абдуллаев, победивший в юниорском зачете (Men's physique).

Таким образом, по итогам года азербайджанские бодибилдеры выиграли 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей, включая шесть абсолютных титулов.