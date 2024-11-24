16-е место нашей фигуристки в дебюте

Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приняла участие в международных соревнованиях по фигурному катанию "PGE Warsaw Cup", которые прошли в Варшаве (Польша).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Сулейманова, выступая в короткой и произвольной программах, набрала 135,15 балла среди 26 участниц. Для Наргиз это было первое участие на международных соревнованиях, и по итогам турнира она заняла 16-е место.