https://news.day.az/sport/1710166.html 16-е место нашей фигуристки в дебюте Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приняла участие в международных соревнованиях по фигурному катанию "PGE Warsaw Cup", которые прошли в Варшаве (Польша). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Сулейманова, выступая в короткой и произвольной программах, набрала 135,15 балла среди 26 участниц.
16-е место нашей фигуристки в дебюте
Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова приняла участие в международных соревнованиях по фигурному катанию "PGE Warsaw Cup", которые прошли в Варшаве (Польша).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Сулейманова, выступая в короткой и произвольной программах, набрала 135,15 балла среди 26 участниц. Для Наргиз это было первое участие на международных соревнованиях, и по итогам турнира она заняла 16-е место.
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