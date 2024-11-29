"Мы можем быть более креативными в плане нападения"

"Это была тяжелая игра. Мы знали, против кого нам предстоит играть. "Туран Товуз" в этом сезоне амбициозен, показывает хорошие результаты на поле. Мы подготовили команду к сложной игре. К счастью, мы добились того, чего хотели. Продолжаем путь".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев.

Он прокомментировал очередную победу, одержанную в 15-м туре Премьер-лиги. Бахшиев рассказал, что они пытаются играть осмысленно:

"Никакого напряжения с первого тура. Мы стараемся сделать нашу работу менее стрессовой. У нас качественная и опытная команда. Наша команда постарается играть более осмысленно. У журналистов сложилось мнение, что "Араз-Нахчыван" подходит именно с этой точки зрения. Но мы видим, что команда атакует. В каждой игре у нас шесть-семь голевых эпизодов, но есть проьлема с их реализацией. Мы видим в игре те элементы, над которыми работаем на тренировках в команде. Мы можем быть более креативными в плане атаки в предстоящих матчах".

Отметим, что "Араз-Нахчыван" обыграл "Туран Товуз" со счетом 1:0 и одержал свою пятую победу подряд.