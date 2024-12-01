В чем слаб следующий соперник "Карабаха"?

В Лиге Европы УЕФА по футболу не осталось ни одной команды, не теряющей очков, после нулевой домашней ничьи лидера "Лацио" с аутсайдером "Лудогорцем" в пятом туре.

Как сообщает İdman.biz, наибольшее количество очков (13) и побед (4) сейчас у "Атлетика" и "Айнтрахта", а также представителя Рима. Киевское "Динамо" - единственная команда, не заработавшая очков в турнире. Четыре команды не побеждали.

По результативности за "Аяксом" и "Галатасараем" с 13 голами следуют "Рейнджерс" и "Лион", увеличивший свое количество голов до 12 благодаря четырем мячам, забитым "Карабаху" . "Лудогорец" и киевское "Динамо" - самые слабые команды в атаке, они забили всего по голу.

К сожалению, больше всех голов пропустил "Карабах" (13). Соперники лишь дважды забивали "Лацио" и "Атлетико".

"Галатасарай" (112) и "Манчестер Юнайтед" (95) - первые по ударам в ворота. "Лион" (89), пробивший 16 ударов по воротам агдамской команды, на третьем месте. Меньше всего ударов у следующего соперника "Карабаха" - "Эльфсборга" - 35.

Больше всего пробили в створ ворот "Галатасарай" (40) и "Лион" (37). "Лудогорец" за 5 игр нанес всего семь ударов в створ. "Галатасарай" лидирует и по показателю ударов мимо ворот (44).

35 ударов "Манчестер Юнайтед", 28 ударов "Галатасарая" и "Лиона" были заблокированы.

Лидерами по владению мячом являются "Рома" (60%) и "Галатасарай" (59,2%). Следующий конкурент "Карабаха" "Эльфсборг" по этому показателю является аутсайдером - 36,8%.

Точностью паса отличаются игроки "Манчестер Юнайтед" (86,8%) и "Андерлехта" (86,4%). И здесь последнее место занимает "Эльфсборг" (72%).

Лидером по количеству передач является "Рома" (3019), за ней следует "Галатасарай" (2842). В "Эльфсборге" это число вдвое меньше (1507), в результате чего и в этом показателе команда последняя. По точным передачам "Галатасарай" (2375) отстает от "Манчестер Юнайтед" (2415) и "Ромы" (2596). "Эльфсборг" (1085) - команда с наименьшим количеством передач.

"Лудогорец" реализовал больше штрафных (87). "Карабах" (80) - седьмой по этому показателю. "Айнтрахт" (44) в этом вопросе не позволил "Эльфсборгу" (46) оказаться последним.

За самой атакующей "Славией" (245) следуют два французских клуба - "Ницца" (210) и "Лион" (207). "Карабах" (181) имеет девятый показатель. "Лудогорец" атаковал всего 100 раз, "Эльфсборг" - 104 раза.

"Хоффенхайм" (35) идет на первом месте по угловым. Самый низкий показатель у "Виктории" (9) и "Эльфсборга" (10).

Игроки "Олимпиакоса" и "Ромы" по 20 раз попадали в офсайд. Самым осторожным является "Атлетик", который сталкивался с подобной ситуацией лишь дважды.

"Фенербахче" (95) был активным в отборе мяча. В "Андерлехте" (46) эти дела идут неважно.

"Карабах" (23) занимает четвертое место по сэйвам вратарей. Первый - "Бешикташ" (27). Вратари "Славии" и "Браги" (по 10) - последние.

Больше всего нарушений совершал "Аякс" (84). "Ницца" (41) - самая аккуратная. На "Фенербахче" нарушали правила больше всех (80). Правила против "Виктории" были нарушены 38 раз.

Игроки "Фенербахче" получили 25 желтых карточек. "Мидтьюлланд" был предупрежден четыре раза. Тель-Авивский "Маккаби" был наказан красной карточкой три раза.