Азербайджанское дерби: "Нефтчи" или "Карабах"?

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, один матч состоится в последний игровой день.

"Нефтчи" и "Карабах" сыграют в очередном азербайджанском дерби. Матч пройдет на "Нефтчи Арене".

Команда Гурбана Гурбанова, не пропускающая ни одного гола на протяжении шести игр, попытается вернуть лидерство, одержав третью победу подряд. Воспитанники Самира Абасова хотят отомстить за разгром в первом круге.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 7-9 декабря.

Премьер-лига Мисли

XV тур

1 декабря (воскресенье)

19:00. "Нефтчи" - "Карабах"

Главный судья: Алияр Агаев

"Нефтчи Арена"

1 Араз-Нахчыван 15 11 3 1 19-10 36 2 Карабах 13 11 1 1 35-6 34 3 Туран Товуз 15 7 6 2 20-12 27 4 Зиря 15 7 2 6 23-16 23 5 Сабах 15 5 7 3 24-20 22 6 Сумгаит 15 5 1 9 13-21 16 7 Шамахы 14 3 4 7 11-18 13 8 Нефтчи 14 2 7 5 13-20 13 9 Кяпаз 15 3 1 11 11-35 10 10 Сабаил 15 2 2 11 16-27 8

Бомбардиры: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван") - 8 голов, Давит Волков ("Зиря"), Джой Лэнс Микелс - по 7, Джесси Секидика (оба - "Сабах"), - 6.