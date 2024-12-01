Футболист нашей сборной переходит в команду Боснии и Герцеговины?

Стало известно, что азербайджанский футболист Вусал Искендерли покинет "Болуспор".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, полузащитник пошел на этот шаг, поскольку ему не часто доводилось играть за турецкую команду.

Искендерли близок к переходу в "Сараево". Так что, ожидается, что зимой он, скорее всего, перейдет в клуб Боснии и Герцеговины.

Если в последний момент переговоров не возникнет проблем, переход Искендерли в "Сараево" состоится после зимы. В худшем случае его могут отправить в аренду.

Отметим, что срок контракта Вусала Искендерли с "Болуспором" рассчитан до 30 июня 2026 года.