https://news.day.az/sport/1712235.html Новый баскетболист в "Нефтчи" "Нефтчи" усилил свою команду еще одним американским баскетболистом. Как сообщает İdman.biz, представитель Баку подписал Полайта Эдварда Леона. С игроком ростом 198 см подписан официальный контракт до конца сезона. Отметим, что это третий трансфер "черно-белых" после перерыва.
Новый баскетболист в "Нефтчи"
"Нефтчи" усилил свою команду еще одним американским баскетболистом.
Как сообщает İdman.biz, представитель Баку подписал Полайта Эдварда Леона.
С игроком ростом 198 см подписан официальный контракт до конца сезона.
Отметим, что это третий трансфер "черно-белых" после перерыва. До этого "Нефтчи" усилился Деррелом Джамалом Брентли и Де Анджело Уильямом Стюартом. Команда также избавилась от Кевиона Блейлока, Исайи Льюиса, Алонзо Кэмпбелла, Бродерика Робинсона и Бобби Харви.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре