Новый баскетболист в "Нефтчи"

"Нефтчи" усилил свою команду еще одним американским баскетболистом.

Как сообщает İdman.biz, представитель Баку подписал Полайта Эдварда Леона.

С игроком ростом 198 см подписан официальный контракт до конца сезона.

Отметим, что это третий трансфер "черно-белых" после перерыва. До этого "Нефтчи" усилился Деррелом Джамалом Брентли и Де Анджело Уильямом Стюартом. Команда также избавилась от Кевиона Блейлока, Исайи Льюиса, Алонзо Кэмпбелла, Бродерика Робинсона и Бобби Харви.