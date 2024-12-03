https://news.day.az/sport/1712367.html "Серхедчи" усилился сербским баскетболистом "Серхедчи" усилил свою команду новым баскетболистом. Как сообщает İdman.biz, столичный клуб договорился с сербом Вуком Вукичевичем. С ним подписан контракт до конца сезона. Отметим, что последним клубом Вука Вукичевича была словенская команда "Белтинчи".
"Серхедчи" усилился сербским баскетболистом
"Серхедчи" усилил свою команду новым баскетболистом.
Как сообщает İdman.biz, столичный клуб договорился с сербом Вуком Вукичевичем.
С ним подписан контракт до конца сезона.
Отметим, что последним клубом Вука Вукичевича была словенская команда "Белтинчи".
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