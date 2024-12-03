"Серхедчи" усилился сербским баскетболистом

"Серхедчи" усилил свою команду новым баскетболистом.

Как сообщает İdman.biz, столичный клуб договорился с сербом Вуком Вукичевичем.

С ним подписан контракт до конца сезона.

Отметим, что последним клубом Вука Вукичевича была словенская команда "Белтинчи".