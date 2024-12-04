Лас-Вегас готовится принять главный бой с участием Садыхова

Расширяется кард турнира "UFC Fight Night", который состоится 15 февраля в Лас-Вегасе (США) с участием азербайджанского мастера смешанных единоборств Назима Садыхова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в основном карде Садыхову предстоит бой с бразильцем Исмаэлем Бонфимом, и этот поединок на данный момент является главным боем вечера.

На сегодняшний день участники уже семи боев на турнире определены, однако список может быть расширен.

Свой последний бой Садыхов провел 11 ноября прошлого года в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.