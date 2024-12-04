Гейдаров - в числе самых успешных дзюдоистов сезона

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) по итогам сезона будет в числе дзюдоистов, выигравших наибольшее количество золотых медалей с начала сезона.

Как сообщает İdman.biz, один из лидеров сборной Азербайджана в этом году отличился четырежды.

Вначале он занял первое место на турнире "Большого шлема" в Баку, затем завоевал титул чемпиона Европы в Загребе, после чего стал чемпионом мира в Абу-Даби. Далее Хидаят в блестящем стиле выиграл олимпийский титул в Париже.

Еще несколько дзюдоистов имеют в активе такое же количество высших наград, включая олимпийскую чемпионку Кристу Дегучи (Канада).

Пять золотых медалей у олимпийской чемпионки Барбары Матич (Хорватия), а лидирует легендарный Тедди Ринер. На его счету шесть побед, включая два золота Парижа.