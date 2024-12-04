Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это стало известно после игры "Габала" - "Карабах", которая состоялась во второй день стадии 1/8 финала.

Агдамский клуб, выигравший на выезде со счетом 2:0, в 1/4 финала встретится с "Сабаилом". Столичный представитель накануне обыграл "Гарадаг Локбатан", забив два безответных гола.

Этап 1/4 финала пройдет 5 и 27 февраля 2025 года. Первый матч состоится на поле "Сабаила", а ответный - на поле "Карабаха".

Отметим, что остальные три пары определятся после сегодняшних матчей.