https://news.day.az/sport/1712791.html Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Азербайджана Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Азербайджана. Как сообщает İdman.biz, это стало известно после игры "Габала" - "Карабах", которая состоялась во второй день стадии 1/8 финала. Агдамский клуб, выигравший на выезде со счетом 2:0, в 1/4 финала встретится с "Сабаилом".
Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Азербайджана
Определилась первая пара 1/4 финала Кубка Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, это стало известно после игры "Габала" - "Карабах", которая состоялась во второй день стадии 1/8 финала.
Агдамский клуб, выигравший на выезде со счетом 2:0, в 1/4 финала встретится с "Сабаилом". Столичный представитель накануне обыграл "Гарадаг Локбатан", забив два безответных гола.
Этап 1/4 финала пройдет 5 и 27 февраля 2025 года. Первый матч состоится на поле "Сабаила", а ответный - на поле "Карабаха".
Отметим, что остальные три пары определятся после сегодняшних матчей.
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