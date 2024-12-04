Имамеддин Халилов признан лучшим паратхэквондистом мира

Азербайджанский паралимпийский чемпион Имамеддин Халилов удостоен звания лучшего паратхэквондиста 2024 года по версии World Taekwondo.

Как сообщает İdman.biz, он завоевал золотые медали на всех турнирах, в которых участвовал в течение года.

Халилов завоевал титулы чемпиона Паралимпийских игр, мира и Европы. Паралимпиец, выступающий в категории К44, также является лидером мирового рейтинга в весовой категории до 70 кг.

Ему вручили награду на гала-вечере, проходившем в Гонконге.

Отметим, что Халилов был удостоен этого звания на основании единогласного мнения Всемирной технической комиссии по тъэквондо.