"Игра началась для нас тяжело. Соперник хорошо защищался с первых минут".

Как сообщает İdman.biz, об этом после матча с футбольной командой первой азербайджанской лиги "Имишли" заявил главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров.

Он прокомментировал победу со счетом 1:0, одержанную в 1/8 финала кубка Азербайджана:

"В первом тайме у нас тоже были голевые эпизоды. Но мы не смогли их реализовать. Мы поменяли процентов 70-80 состава команды, поэтому у нас были трудности. В целом, нас ждет интересная неделя. В воскресенье сыграем в чемпионате с "Зиря". Главное, что мы победили. К следующей игре будем готовиться без травм".