https://news.day.az/sport/1712816.html "Нас ждет интересная неделя" - Азер Багиров "Игра началась для нас тяжело. Соперник хорошо защищался с первых минут". Как сообщает İdman.biz, об этом после матча с футбольной командой первой азербайджанской лиги "Имишли" заявил главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров. Он прокомментировал победу со счетом 1:0, одержанную в 1/8 финала кубка Азербайджана:
"Нас ждет интересная неделя" - Азер Багиров
"Игра началась для нас тяжело. Соперник хорошо защищался с первых минут".
Как сообщает İdman.biz, об этом после матча с футбольной командой первой азербайджанской лиги "Имишли" заявил главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров.
Он прокомментировал победу со счетом 1:0, одержанную в 1/8 финала кубка Азербайджана:
"В первом тайме у нас тоже были голевые эпизоды. Но мы не смогли их реализовать. Мы поменяли процентов 70-80 состава команды, поэтому у нас были трудности. В целом, нас ждет интересная неделя. В воскресенье сыграем в чемпионате с "Зиря". Главное, что мы победили. К следующей игре будем готовиться без травм".
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