«Формула-1» расстается с Гран-При Нидерландов

"Формула-1" и Гран-При Нидерландов объявили о продлении контракта, но всего на один год.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это означает, что в 2026-м гонка в Зандфорте пройдёт в последний раз. Этот этап чемпионата после долгого перерыва вернулся в 2021 году и за четыре уже состоявшихся Гран-При заработал отличную репутацию: гонка очень полюбилась болельщикам, прежде всего голландской публике, всегда обеспечивающей Максу Ферстаппену горячую поддержку.

Трасса автодрома в Зандфорте с его профилированными поворотами тоже довольно интересная и ставит перед гонщиками непростые задачи. Три из четырёх гонок на домашней трассе выиграл Ферстаппен, но в этом году его смог опередить Ландо Норрис.

В 2025-м Гран-При Нидерландов пройдёт в последний уик-энд августа, а даты последней гонки, запланированной на 2026 год, пока не определены. Кстати, в её программу включен субботний спринт.