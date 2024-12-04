https://news.day.az/sport/1712843.html Скончался ветеран агдамского "Карабаха" В возрасте 71 года ушел из жизни ветеран агдамского футбольного клуба "Карабах" Энвер Ахундов. Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба. "Карабах" выражает свои глубокие соболезнования в связи с утратой Энвера Ахундова и соболезнует его семье", - говорится в заявлении.
Скончался ветеран агдамского "Карабаха"
В возрасте 71 года ушел из жизни ветеран агдамского футбольного клуба "Карабах" Энвер Ахундов.
Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
"Карабах" выражает свои глубокие соболезнования в связи с утратой Энвера Ахундова и соболезнует его семье", - говорится в заявлении.
Напомним, что Энвер Ахундов много лет работал тренером вратарей в академии клуба.
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