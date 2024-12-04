Скончался ветеран агдамского "Карабаха"

В возрасте 71 года ушел из жизни ветеран агдамского футбольного клуба "Карабах" Энвер Ахундов.

Как сообщает Day.Az, эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

"Карабах" выражает свои глубокие соболезнования в связи с утратой Энвера Ахундова и соболезнует его семье", - говорится в заявлении.

Напомним, что Энвер Ахундов много лет работал тренером вратарей в академии клуба.