https://news.day.az/sport/1712875.html Дебютант Высшей лиги против обладателя Кубка Сегодня будет сыгран заключительный матч первого тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд. Как передает İdman.biz, в единственной встрече дня дебютант лиги "Гянджляр" примет обладателя Кубка страны "Хиласэдиджи". Игра начнется в 16:00 в Олимпийском комплексе Сумгайыта.
Высшая лига
Дебютант Высшей лиги против обладателя Кубка
Сегодня будет сыгран заключительный матч первого тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, в единственной встрече дня дебютант лиги "Гянджляр" примет обладателя Кубка страны "Хиласэдиджи".
Игра начнется в 16:00 в Олимпийском комплексе Сумгайыта.
Отметим, что накануне "Муров Аз Терминал" обыграл МОИК (3:0), а "Нефтчи" добился победы над "Азеррейл" - 3:2.
Высшая лига
I тур
5 декабря
16:00 Гянджляр - Хиласэдиджи
Олимпийский комплекс Сумгайыта
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