Дебютант Высшей лиги против обладателя Кубка

Сегодня будет сыгран заключительный матч первого тура чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, в единственной встрече дня дебютант лиги "Гянджляр" примет обладателя Кубка страны "Хиласэдиджи".

Игра начнется в 16:00 в Олимпийском комплексе Сумгайыта.

Отметим, что накануне "Муров Аз Терминал" обыграл МОИК (3:0), а "Нефтчи" добился победы над "Азеррейл" - 3:2.

Высшая лига
I тур
5 декабря
16:00 Гянджляр - Хиласэдиджи
Олимпийский комплекс Сумгайыта