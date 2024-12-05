https://news.day.az/sport/1712962.html Румынское испытание азербайджанских фигуристов Азербайджанские фигуристы примут участие в международном турнире, который пройдет в Румынии. İdman.biz сообщает, что дуэт Максин Уэтерби и Александра Колосовского выступит в "Edusport Trophy". Пара попробует свои силы в танцах на льду. Турнир в городе Отопень пройдет 9-15 декабря. Отметим, что на танцы на льду заявлено девять дуэтов.
Румынское испытание азербайджанских фигуристов
Азербайджанские фигуристы примут участие в международном турнире, который пройдет в Румынии.
İdman.biz сообщает, что дуэт Максин Уэтерби и Александра Колосовского выступит в "Edusport Trophy".
Пара попробует свои силы в танцах на льду. Турнир в городе Отопень пройдет 9-15 декабря.
Отметим, что на танцы на льду заявлено девять дуэтов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре