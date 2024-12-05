https://news.day.az/sport/1712962.html

Румынское испытание азербайджанских фигуристов

Азербайджанские фигуристы примут участие в международном турнире, который пройдет в Румынии. İdman.biz сообщает, что дуэт Максин Уэтерби и Александра Колосовского выступит в "Edusport Trophy". Пара попробует свои силы в танцах на льду. Турнир в городе Отопень пройдет 9-15 декабря. Отметим, что на танцы на льду заявлено девять дуэтов.