Два чемпионата мира и Европы для азербайджанских стрелков

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) утверждает календарь на новый сезон.

Как передает İdman.biz, уже известно, что чемпионат мира по стендовой стрельбе состоится 8-19 октября в Малакасе (Греция), а по пулевой стрельбе - в Каире (Египет) 6-16 ноября.

Также состоятся два чемпионата Европы. Один из них по пулевой стрельбе 7-13 марта примет Осиек (Хорватия), а местом проведения ЧЕ по стендовой станет Шатору (Франция) в период с 23 июля по 7 августа.

Первый Кубок мира следующего года запланирован на 1-11 апреля в Буэнос-Айресе (Аргентина).