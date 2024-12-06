Матч "Сабах" - "Карабах" отсудит арбитр ФИФА
Объявлены назначения 16-го тура Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, центральный матч "Сабах" - "Карабах" был доверен арбитру ФИФА Эльчину Масиеву.
Матч, который состоится седьмого декабря на "Банк Республика Арена", начнется в 18:00.
Премьер-лига Мисли
XVI тур, II тур
7 декабря (суббота)
15:00. "Сабаил" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рашад Ахмедов, Рахиль Рамазанов, Муслим Алиев, Эльвин Байрамов
VAR: Раван Хамзазаде.
AVAR: Ингилаб Мамедов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
"АСКО Арена"
18:00. "Сабах" - "Карабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Акбар Ахмедов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Банк Республика Арена"
8 декабря (воскресенье)
16:00. "Кяпаз" - "Зиря"
Судьи: Турал Гурбанов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Али Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Товузский городской стадион
18:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Камран Байрамов, Джавид Джалилов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
9 декабря (понедельник)
19:00. "Туран Товуз" - "Шамахы"
Судьи: Кямал Умудлу, Вусал Мамедов, Асиман Азизли, Рауф Аллахвердиев
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Товузский городской стадион
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