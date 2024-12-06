https://news.day.az/sport/1713295.html Ренат Дадашов перейдет в азербайджанскую команду? Нападающий турецкой футбольной команды "Анкарагюджю" и сборной Азербайджана Ренат Дадашов может перейти в команду из Премьер-лигу Мисли. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Spоrtаl.аz, ему уже поступили предложения по этому поводу. Менеджер игрока начал обсуждать с Дадашовым предложения из Премьер-лиги.
Ренат Дадашов перейдет в азербайджанскую команду?
Нападающий турецкой футбольной команды "Анкарагюджю" и сборной Азербайджана Ренат Дадашов может перейти в команду из Премьер-лигу Мисли.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Spоrtаl.аz, ему уже поступили предложения по этому поводу.
Менеджер игрока начал обсуждать с Дадашовым предложения из Премьер-лиги.
25-летний форвард должен принять решение сам. Несмотря на действующий контракт с турецким клубом до лета 2026 года, Дадашов может рассмотреть возможность продолжения карьеры в Азербайджане в конце этого сезона.
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