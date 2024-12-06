Асим Худиев на игре Лиги конференций

Международный судья-инспектор Асим Худиев получил очередное назначение от УЕФА.

İdman.biz сообщает, что он будет судьей-инспектором футбольного матча "Олимпия" (Словения) - "Серкль Брюгге" (Бельгия), который состоится 12 декабря в рамках V тура Лиги конференций УЕФА.

Матч пройдет на стадионе "Стойице" в Любляне.