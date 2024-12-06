https://news.day.az/sport/1713339.html Асим Худиев на игре Лиги конференций Международный судья-инспектор Асим Худиев получил очередное назначение от УЕФА. İdman.biz сообщает, что он будет судьей-инспектором футбольного матча "Олимпия" (Словения) - "Серкль Брюгге" (Бельгия), который состоится 12 декабря в рамках V тура Лиги конференций УЕФА. Матч пройдет на стадионе "Стойице" в Любляне.
Асим Худиев на игре Лиги конференций
Международный судья-инспектор Асим Худиев получил очередное назначение от УЕФА.
İdman.biz сообщает, что он будет судьей-инспектором футбольного матча "Олимпия" (Словения) - "Серкль Брюгге" (Бельгия), который состоится 12 декабря в рамках V тура Лиги конференций УЕФА.
Матч пройдет на стадионе "Стойице" в Любляне.
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