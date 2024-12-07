Определился победитель квалификации Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации заключительного, 24-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соревнования проходят на автодроме "Яс Марина".

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри ("Макларен"), третье - Карлос Сайнс - младший ("Феррари").

Основная гонка Гран-при Абу-Даби пройдет 8 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.