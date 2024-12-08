Новое оружие для Украины от США

Американская администрация выделила очередной пакет военной помощи Украине на сумму $988 млн, в него вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и беспилотные летательные системы.

Об этом сообщило Министерство обороны США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вооружения, предоставленные в этом пакете включают боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотные летательные системы, а также оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники", - говорится в заявлении ведомства.

Пакет вооружений направляется по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), подразумевающей закупку оружия у американских производителей.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что нынешняя администрация США намерена сделать все возможное для помощи Украине до истечения своих полномочий. Он уточнил, что у американского Минобороны осталось $6,8 млрд для Киева по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который подразумевает изъятие вооружений для Украины со складов США, и $2,2 млрд по линии инициативы USAI.