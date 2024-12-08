Азербайджанские борцы завоевали золотые медали в Казахстане

В Караганде (Казахстан) прошли традиционные соревнования по вольной и греко-римской борьбе, посвященные памяти героя Советского Союза Нуркена Абдирова.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, который собрал более 500 участников, приняли участие спортсмены из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Представители Азербайджана показали отличные результаты. Нуреддин Новрузов (61 кг) и Абдулрахман Ибрагимов (65 кг) одержали победы в своих весовых категориях, выиграв всех своих соперников и завоевав золотые медали. Эти победы стали значимым вкладом в успех сборной Азербайджана на этих соревнованиях.