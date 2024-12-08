https://news.day.az/sport/1713717.html Азербайджанские борцы завоевали золотые медали в Казахстане В Караганде (Казахстан) прошли традиционные соревнования по вольной и греко-римской борьбе, посвященные памяти героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, который собрал более 500 участников, приняли участие спортсмены из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.
Азербайджанские борцы завоевали золотые медали в Казахстане
В Караганде (Казахстан) прошли традиционные соревнования по вольной и греко-римской борьбе, посвященные памяти героя Советского Союза Нуркена Абдирова.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, который собрал более 500 участников, приняли участие спортсмены из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.
Представители Азербайджана показали отличные результаты. Нуреддин Новрузов (61 кг) и Абдулрахман Ибрагимов (65 кг) одержали победы в своих весовых категориях, выиграв всех своих соперников и завоевав золотые медали. Эти победы стали значимым вкладом в успех сборной Азербайджана на этих соревнованиях.
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