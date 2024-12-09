Эльтадж Сафарли стал четвертым на чемпионате Европы

В Скопье (Северная Македония) продолжается чемпионат Европы по рапиду и блицу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня завершилист соревнования по рапиду.

Турнир из 11 туров завершился победой словенца Владимира Федосеева. Он набрал 9,5 очка. Эльтадж Сафарли, отставший от лидера на одно очко, завершил чемпионат на четвертом месте. Другой наш шахматист, Магомед Мурадлы, набравший 8,5 очка, занял 11-е место.

Намик Гулиев с восемью очками занял 23-е место, а Рауф Мамедов с 7,5 очка - 44-е.

Отметим, что в ближайшие два дня шахматисты будут соревноваться в блице.