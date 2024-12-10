Азербайджанский боец ​​стал чемпионом мира

В столице Индонезии Джакарте стартовал чемпионат мира по ММА.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований спортсмены сборной Азербайджана завоевали четыре медали.

Али Мамедов, выступавший среди бойцов ММА до 16 лет, завоевал титул чемпиона мира. В весовой категории 58 кг в 1/4 финала он победил чешского спортсмена Оливера Трагана, а в полуфинале - украинского бойца ​​Яшеслава Атласова. В решающем поединке наш спортсмен встретился с россиянином Максимом Дужаком, имеющим нейтральный статус. Продолжив успешную серию, Али победил этого соперника и завоевал золотую медаль.

Шамиль Шарифзаде отличился в весовой категории юношей до 79 кг. Он проиграл лишь в финале и завоевал серебряную награду.

Адам Аскеров (до 12 лет, 42 кг) и Али Агаев (до 17 лет, 56 кг) завершили чемпионат мира на третьем месте.

Отметим, что сборная Азербайджана приняла участие в соревнованиях в составе шести спортсменов.