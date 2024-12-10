Азербайджанский боец стал чемпионом мира - ФОТО
В столице Индонезии Джакарте стартовал чемпионат мира по ММА.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований спортсмены сборной Азербайджана завоевали четыре медали.
Али Мамедов, выступавший среди бойцов ММА до 16 лет, завоевал титул чемпиона мира. В весовой категории 58 кг в 1/4 финала он победил чешского спортсмена Оливера Трагана, а в полуфинале - украинского бойца Яшеслава Атласова. В решающем поединке наш спортсмен встретился с россиянином Максимом Дужаком, имеющим нейтральный статус. Продолжив успешную серию, Али победил этого соперника и завоевал золотую медаль.
Шамиль Шарифзаде отличился в весовой категории юношей до 79 кг. Он проиграл лишь в финале и завоевал серебряную награду.
Адам Аскеров (до 12 лет, 42 кг) и Али Агаев (до 17 лет, 56 кг) завершили чемпионат мира на третьем месте.
Отметим, что сборная Азербайджана приняла участие в соревнованиях в составе шести спортсменов.
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