В 2025 году Кубок Европы вернется в Баку

Президент Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов подвел итоги уходящего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поведал о них в традиционной рубрике "Записки президента", на сайте возглавляемой им организации.

"В то время как 2024 год медленно приближается к концу, он дает нам возможность как оглянуться на все достижения последних 12 месяцев, так и заглянуть вперед в будущее", - подчеркнул Ф.Гаибов.

Одним из нововведений, которые Европейская гимнастика запустила в этом году, стали онлайн-соревнования.

"Сначала они проходили только в мужской спортивной гимнастике. Теперь, в ближайший уик-энд к ней присоединится и женская спортивная гимнастика. Вместе они проведут онлайн-Рождественский кубок с призовыми, которые можно выиграть на каждом снаряде. Я считаю, что эти онлайн-соревнования могут помочь нашим спортсменам подготовиться, отточить их программы, без стресса, времени и расходов на дополнительные поездки. Конечно, получение некоторых финансовых выгод - это еще одно огромное преимущество. И у нас есть что-то особенное, запланированное на 2025 год! Подробности будут опубликованы скоро", - отметил президент EG.

Также Ф.Гаибов рассказал об эффекте от первого Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Еще одно новшество, которое очень понравилось спортсменам и зрителям, состояло в форме соревнований "Cross-Battles". Художественная гимнастика впервые применила этот захватывающий новый формат во время первого Кубка Европы в Баку, который состоялся в мае. В 2025 году мы вернемся в Баку! Наша цель - добавить больше турниров Кубка Европы в большем количестве дисциплин!", - заметил Ф.Гаибов.

Он рассказал и о том, что за последние недели лучшие и самые опытные судьи планеты собрались в Лозанне (Швейцария) - олимпийской столице и штаб-квартире как Международной федерации гимнастики (FIG), так и Европейской гимнастики.

"Для всех дисциплин FIG были проведены курсы межконтинентальных судей, определяющие категории на следующий олимпийский цикл с начала 2025 года до Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Я от всего сердца благодарю наших судей за их время и усилия и надеюсь, что все получили желаемые результаты", - отметил Ф.Гаибов.

Он добавил, что с окончанием этого олимпийского цикла несколько гимнастов объявили о завершении своей спортивной карьеры.

"Такие громкие имена, как Боряна Калейн (Болгария), Игорь Радивилов (Украина), Милена Балдассарри (Италия) и Филипа Мартинш (Португалия), так много значат для нас, своей страны, нашего сообщества и болельщиков. От всего сердца желаю этим вдохновляющим спортсменам всего наилучшего в любом новом путешествии, в которое они отправятся, будь то в спортзале или за его пределами", - заключил Ф.Гаибов.