Фарид Гаибов на заседании Бюро COP9

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Эстонию в качестве вице-президента Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках визита министр принял участие в заседании Бюро COP9, которое прошло в столице Эстонии, Таллинне.

На конференции обсуждались важные вопросы, такие как усиление международного сотрудничества в борьбе с допингом, разработка эффективных стратегий и содействие обмену опытом между странами.