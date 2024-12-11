https://news.day.az/sport/1714354.html Фарид Гаибов на заседании Бюро COP9 - ФОТО Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Эстонию в качестве вице-президента Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках визита министр принял участие в заседании Бюро COP9, которое прошло в столице Эстонии, Таллинне.
Фарид Гаибов на заседании Бюро COP9 - ФОТО
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Эстонию в качестве вице-президента Бюро 9-й Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках визита министр принял участие в заседании Бюро COP9, которое прошло в столице Эстонии, Таллинне.
На конференции обсуждались важные вопросы, такие как усиление международного сотрудничества в борьбе с допингом, разработка эффективных стратегий и содействие обмену опытом между странами.
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