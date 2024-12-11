Азербайджанские шахматистки сыграют в Испании

Завтра в Ситжесе (Испания) стартует международный шахматный фестиваль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие две шахматистки из Азербайджана - Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова.

В турнире выступят 260 игроков, включая 19 гроссмейстеров. Рейтинг-фаворитом соревнования является Кирилл Алексеенко (Австрия). Турнир пройдет по швейцарской системе в десяти турах.