https://news.day.az/sport/1714453.html Азербайджанские шахматистки сыграют в Испании Завтра в Ситжесе (Испания) стартует международный шахматный фестиваль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие две шахматистки из Азербайджана - Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова. В турнире выступят 260 игроков, включая 19 гроссмейстеров. Рейтинг-фаворитом соревнования является Кирилл Алексеенко (Австрия).
Азербайджанские шахматистки сыграют в Испании
Завтра в Ситжесе (Испания) стартует международный шахматный фестиваль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем примут участие две шахматистки из Азербайджана - Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова.
В турнире выступят 260 игроков, включая 19 гроссмейстеров. Рейтинг-фаворитом соревнования является Кирилл Алексеенко (Австрия). Турнир пройдет по швейцарской системе в десяти турах.
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