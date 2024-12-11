На Национальной арене гимнастики завершился чемпионат города

На Национальной арене гимнастики завершилось городское соревнование.

Как передаетİdman.biz, сегодня подошло к концу первенство и чемпионат Баку по художественной гимнастике. В нем приняли участие 95 граций из шести клубов, которые демонстрировали свое мастерство в различных возрастных категориях.

Спортсменки выступили с мячом, лентой, булавами, мячом, а самые младшие показывали и упражнения без предмета.