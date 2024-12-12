Вратарь получил необычную травму

Вратарь американской хоккейной команды "Питтсбург" Алекс Неделькович получил необычную травму в матче против "Колорадо" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в середине первого периода игры в 28-летнего хоккеиста, находившегося на скамейке запасных, попала шайба.

Недельковичу пришлось отправиться в раздевалку, где ему оказали медицинскую помощь. Позже американский вратарь вернулся на скамейку запасных с порезом и синяком под правым глазом.