https://news.day.az/sport/1714595.html Вратарь получил необычную травму - ВИДЕО Вратарь американской хоккейной команды "Питтсбург" Алекс Неделькович получил необычную травму в матче против "Колорадо" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в середине первого периода игры в 28-летнего хоккеиста, находившегося на скамейке запасных, попала шайба.
Вратарь получил необычную травму - ВИДЕО
Вратарь американской хоккейной команды "Питтсбург" Алекс Неделькович получил необычную травму в матче против "Колорадо" в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в середине первого периода игры в 28-летнего хоккеиста, находившегося на скамейке запасных, попала шайба.
Недельковичу пришлось отправиться в раздевалку, где ему оказали медицинскую помощь. Позже американский вратарь вернулся на скамейку запасных с порезом и синяком под правым глазом.
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