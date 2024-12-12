https://news.day.az/sport/1714653.html Шведское испытание "Карабаха" Чемпион Азербайджана "Карабах" проведет сегодня очередную игру в еврокубках. Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб примет участие в матче VI тура Лиги Европы. Команда Гурбана Гурбанова встретится с "Эльфсборгом" в последнем еврокубковом испытании в 2024 году.
Лига Европы
Шведское испытание "Карабаха"
Чемпион Азербайджана "Карабах" проведет сегодня очередную игру в еврокубках.
Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб примет участие в матче VI тура Лиги Европы.
Команда Гурбана Гурбанова встретится с "Эльфсборгом" в последнем еврокубковом испытании в 2024 году. Одержав единственную победу на выезде, "Карабах" попытается прибавить в актив еще три очка в Швеции.
Отметим, что свою следующую игру "Карабах" проведет 25 января 2025 года в Баку против клуба ФКСБ (Румыния).
Лига Европы
Этап лиги
VI тур, 12 декабря
00:00. "Эльфсборг" (Швеция) - "Карабах"
Судья: Антонио Нобре (Португалия).
"Борас Арена"
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