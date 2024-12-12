Шведское испытание "Карабаха"

Чемпион Азербайджана "Карабах" проведет сегодня очередную игру в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб примет участие в матче VI тура Лиги Европы.

Команда Гурбана Гурбанова встретится с "Эльфсборгом" в последнем еврокубковом испытании в 2024 году. Одержав единственную победу на выезде, "Карабах" попытается прибавить в актив еще три очка в Швеции.

Отметим, что свою следующую игру "Карабах" проведет 25 января 2025 года в Баку против клуба ФКСБ (Румыния).

Лига Европы

Этап лиги

VI тур, 12 декабря

00:00. "Эльфсборг" (Швеция) - "Карабах"

Судья: Антонио Нобре (Португалия).

"Борас Арена"