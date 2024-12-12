https://news.day.az/sport/1714667.html Успешный старт Сафарли в Скопье Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли успешно начал международный турнир "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония). Как сообщает İdman.biz, в первом туре наш гроссмейстер, выступающий на правах рейтинг-фаворита, добился победы над Драгомиром Врельжански (Сербия). В турнире принимают участие 96 шахматистов.
Успешный старт Сафарли в Скопье
Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли успешно начал международный турнир "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония).
Как сообщает İdman.biz, в первом туре наш гроссмейстер, выступающий на правах рейтинг-фаворита, добился победы над Драгомиром Врельжански (Сербия).
В турнире принимают участие 96 шахматистов.
Отметим, что несколькими днями ранее Эльтадж завершил выступление на чемпионате Европы по быстрым шахматам, став четвертым в рапиде.
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