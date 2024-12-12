Успешный старт Сафарли в Скопье

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли успешно начал международный турнир "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония).

Как сообщает İdman.biz, в первом туре наш гроссмейстер, выступающий на правах рейтинг-фаворита, добился победы над Драгомиром Врельжански (Сербия).

В турнире принимают участие 96 шахматистов.

Отметим, что несколькими днями ранее Эльтадж завершил выступление на чемпионате Европы по быстрым шахматам, став четвертым в рапиде.