Аргентинцы о визите Месси в Азербайджан

Визит легенды футбола Лионеля Месси и его товарищей по команде "Интер Майами" Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы в Азербайджан не ускользнул от внимания аргентинских СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, аргентинские журналисты затронули интересные моменты бакинских приключений звездного футболиста.

Газета "La Nacion" назвала приезд и отъезд Месси в Азербайджан "молниеносным путешествием" и опубликовала следующую информацию:

"Месси удивил всех своей поездкой в ​​необычный регион. Аргентинец посетил страну между Западной Азией и Восточной Европой вместе со своими тремя лучшими друзьями и товарищами по команде".

"Оле" представило статью о визите аргентинского футболиста в нашу страну под названием "Что делает Месси в Азербайджане: безумие болельщиков".

В статье говорится:

"Независимо от того, в какую страну он поедет, Месси всегда создает ажиотаж в любой точке мира. Азербайджан не стал исключением. По дороге к отелю, где они остановились, их встретила большая толпа болельщиков. Когда стало известно, в каком отеле остановятся игроки "Интер Майами", все свободные номера были забронированы. Это еще одно доказательство уровня любви к "номеру 10".

"Posta Deportes" написала, что "Месси вызвал безумие в Азербайджане: мальчик расплакался при встрече с ним" и продолжила: "Фотография плачущего ребенка, обнимающего Месси, облетела весь мир".

Были и те, кто написал: "Азербайджан сходит с ума от Мессимании" ("Telemundo"), "Месси удивил Азербайджан благотворительным визитом" ("Jornadaonline").

"Мессимания на улицах Баку" - таков заголовок "Clarin". Издание пишет в статье:

"Для Месси Лига чемпионов УЕФА уже давно позади. В игровой день этого турнира знаменитый "номер 10" уже занимается другими делами. 37-летний чемпион мира наслаждается последней частью своей карьеры, играя в MLS, мечтает о выступлении за Аргентину на чемпионате мира-2026, и при этом пользуется удобным игровым графиком для участия в мероприятиях, может даже поехать на другой конец света. Побывав ненадолго в офисе Adidas в Германии, Месси вместе со своими товарищами по команде посетил столицу Азербайджана Баку. В пятизвездочном отеле, где остановились звезды, закончились пустые номера, а за их микроавтобусом следовал кортеж по улицам Баку, где аргентинец Франко Колапинто недавно выступал в "Формуле-1". После этого захватывающего приключения на Кавказе Лео продолжает отпуск между Майами и Росарио, ожидая конца года и начала предсезонной подготовки с "Интер Майами".

Отметим, что первая официальная игра Месси и его товарищей по команде в сезоне 2025 года состоится против "Спортинг Канзас-Сити" в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ в феврале.