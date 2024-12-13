На Мейвезера напали

Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер-младший подвергся нападению во время посещения ювелирного магазина в лондонском квартале Хаттон Гарден.

Как передает Day.Az, об этом сообщает британская пресса со ссылкой на публикации в соцсетях.

47-летний боксер находился в одном из магазинов, где в том числе интересовался дорогими часами, когда к нему подошла группа агрессивно настроенных людей и после словесной перепалки охрана боксера оттеснила нападавших и вывела Мейвезера из магазина и усадила в машину.