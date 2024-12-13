https://news.day.az/sport/1714879.html На Мейвезера напали - ВИДЕО Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер-младший подвергся нападению во время посещения ювелирного магазина в лондонском квартале Хаттон Гарден. Как передает Day.Az, об этом сообщает британская пресса со ссылкой на публикации в соцсетях.
На Мейвезера напали - ВИДЕО
Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер-младший подвергся нападению во время посещения ювелирного магазина в лондонском квартале Хаттон Гарден.
Как передает Day.Az, об этом сообщает британская пресса со ссылкой на публикации в соцсетях.
47-летний боксер находился в одном из магазинов, где в том числе интересовался дорогими часами, когда к нему подошла группа агрессивно настроенных людей и после словесной перепалки охрана боксера оттеснила нападавших и вывела Мейвезера из магазина и усадила в машину.
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