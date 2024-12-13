Гейдаров сохраняет лидерство по рейтинговым очкам

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает удерживать первое место среди дзюдоистов всех весовых категорий по количеству набранных рейтинговых очков как минимум до конца года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 8004 зачетных балла. После Олимпиады его результат составлял 10004 очка, но с течением времени более ранние результаты утратили свою рейтинговую стоимость, что затронуло всех спортсменов.

В результате, наш другой олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) опустился с второго на третье место, набрав 7012 баллов. Его обогнал олимпийский чемпион из Грузии Тато Григалашвили (81 кг), который имеет в своем активе 7335 очков.