Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА объявила очередной рейтинг женских национальных сборных.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана осталась на своей позиции.

По итогам декабря наша сборная заняла 75-е место с 1312,6 очка.