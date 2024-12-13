https://news.day.az/sport/1715012.html Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА ФИФА объявила очередной рейтинг женских национальных сборных. Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана осталась на своей позиции. По итогам декабря наша сборная заняла 75-е место с 1312,6 очка.
Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА
ФИФА объявила очередной рейтинг женских национальных сборных.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана осталась на своей позиции.
По итогам декабря наша сборная заняла 75-е место с 1312,6 очка.
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