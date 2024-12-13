"Мы не будем последними в группе"

"Крайне нежелательно было, чтобы мы попали в группу из четырех сборных. Было бы лучше, если бы мы попали в группу из пяти команд. И чтобы нам попался соперник с более низким рейтингом, чем у нас".

Об этом İdman.biz заявил бывший тренер национальной сборной Ариф Асадов.

Опытный эксперт прокомментировал жеребьевку европейского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, явным фаворитом в группе D, где будет выступать сборная Азербайджана, станет победитель матча Франция-Хорватия:

"Из команд, продолжающих борьбу за трофей Лиги наций, сильнейшей, естественно, будет считаться команда, победившая в четвертьфинале. Мы играли и против Франции, и против Хорватии. Их сила очевидна. Впервые в официальном матче мы встретимся с Исландией. Мы также встречались с Украиной в товарищеских встречах. С любой из этих команд можно играть. Хотя Украина и принимала участие в последнем чемпионате Европы, в команде наблюдается спад из-за ситуации в стране. Надеюсь, мы не станем последними. Будем бороться за 2-3 места".

Асадов также подчеркнул, что нам не повезло в жеребьевке:

"Было 3-4 группы, которые нам больше подходили. Конечно, учитывая разницу в уровне, для нашей сборной все соперники равны. Мы должны работать над развитием нашего футбола, чтобы могли набирать больше очков".