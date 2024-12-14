Мамедов отсудит матч между "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Объявлены назначения 17-го тура Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, центральный матч тура "Араз-Нахчыван" - "Сабах" отсудит Ингилаб Мамедов.
14 декабря (суббота)
"Шамахы" - "Сабаил"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Кямран Алиев
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Шамахинский городской стадион, 14:00
"Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Али Алиев
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Лив Бона Деа Арена", 16:30
15 декабря (воскресенье)
"Зиря" - "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Джабаров, Зохраб Аббасов, Эйюб Ибрагимов, Эльвин Байрамов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Стадион спортивного комплекса "Зиря", 16:00
"Нефтчи" - "Кяпаз"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев, Раван Хамзазаде
VAR: Рашад Ахмадов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Нефтчи Арена", 18:30
16 декабря (понедельник)
"Карабах"- "Сумгайыт"
Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Эмами, Асиман Азизли, Акбар Ахмедов
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:00
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