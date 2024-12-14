"Карабах" хочет подписать защитника "Араз-Нахчывана"

Игор Рибейро, сыгравший исключительную роль в успешном выступлении "Араз-Нахчывана" в нынешнем сезоне, привлек интерес и других команд Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, по информации Sport24.аz, в услугах бразильского защитника заинтересованы "Карабах" и "Нефтчи".

Однако у "Карабаха" больше шансов в этом вопросе. Главному тренеру клуба Гурбану Гурбанову очень нравится игра Рибейро, и он хочет видеть его в своей команде. Контракт 28-летнего футболиста с представителем Нахчывана истекает в июне 2025 года.

Отметим, что защитник, который ранее за свою карьеру выступал на родине, был легионером в Парагвае, носит форму "красно-белых" с 2023 года. В этом сезоне Рибейро провел 16 матчей.