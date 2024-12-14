"Этот матч был важен для обеих команд. В данный момент мы занимаем последнее место".

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер "Сабаила" ​​Джавид Гусейнов заявил на пресс-конференции после матча с "Шамахы" в 16-м туре Премьер-лиги Мисли.

Молодой наставник прокомментировал выездной матч:

"Мы приехали в Шамахы побеждать. Но возвращаемся домой с одним очком. Состояние поля не позволяло играть. Погодные условия также были известны заранее. На льду демонстрировать хорошую игру не получилось. Будем готовиться к важному матчу с "Зиря". Для меня каждая игра одинакова, независимо от соперника. Это мой четвертый матч в клубе. Я хотел победить".

Отметим, что матч "Шамахы" - "Сабаил" завершился со счетом 0:0.