"Состояние поля не позволяло играть" - Джавид Гусейнов
"Этот матч был важен для обеих команд. В данный момент мы занимаем последнее место".
Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер "Сабаила" Джавид Гусейнов заявил на пресс-конференции после матча с "Шамахы" в 16-м туре Премьер-лиги Мисли.
Молодой наставник прокомментировал выездной матч:
"Мы приехали в Шамахы побеждать. Но возвращаемся домой с одним очком. Состояние поля не позволяло играть. Погодные условия также были известны заранее. На льду демонстрировать хорошую игру не получилось. Будем готовиться к важному матчу с "Зиря". Для меня каждая игра одинакова, независимо от соперника. Это мой четвертый матч в клубе. Я хотел победить".
Отметим, что матч "Шамахы" - "Сабаил" завершился со счетом 0:0.
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