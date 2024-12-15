Бакинские команды жаждут реванша
Сегодня состоятся очередные матчи Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, матчи второго дня 17-го тура пройдут в Баку.
В обоих матчах представители столицы будут жаждать реванша. "Зиря" хочет победить "Туран Товуз", которому уступила в первом круге, и сократить разницу в очках с соперником. "Нефтчи" предстоит реабилитироваться за выездное поражение в матче с "Кяпазом".
Отметим, что тур завершится завтра.
Премьер-лига
17-й тур
15 декабря (воскресенье)
16:00 "Зиря" - "Туран Товуз"
Судья: Рауф Джабаров
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
18:30 "Нефтчи" - "Кяпаз"
Судья: Джавид Джалилов
"Нефтчи Арена"
|
1
|
Араз-Нахчыван
|
17
|
12
|
3
|
2
|
21-11
|
39
|
2
|
Карабах
|
15
|
12
|
2
|
1
|
39-7
|
38
|
3
|
Туран Товуз
|
16
|
8
|
6
|
2
|
23-14
|
30
|
4
|
Зиря
|
16
|
8
|
2
|
6
|
27-16
|
26
|
5
|
Сабах
|
17
|
6
|
8
|
3
|
26-21
|
26
|
6
|
Сумгайыт
|
16
|
6
|
1
|
9
|
15-21
|
19
|
7
|
Шамахы
|
16
|
3
|
5
|
8
|
13-21
|
14
|
8
|
Нефтчи
|
15
|
2
|
7
|
6
|
13-22
|
13
|
9
|
Кяпаз
|
16
|
3
|
1
|
12
|
11-39
|
10
|
10
|
Сабаил
|
16
|
2
|
3
|
11
|
16-27
|
9
Бомбардиры:
8 голов: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой Лэнс Микелс ("Сабах")
7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")
6 - Джесси Секидика ("Сабах")
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре