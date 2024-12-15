Бакинские команды жаждут реванша

Сегодня состоятся очередные матчи Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, матчи второго дня 17-го тура пройдут в Баку.

В обоих матчах представители столицы будут жаждать реванша. "Зиря" хочет победить "Туран Товуз", которому уступила в первом круге, и сократить разницу в очках с соперником. "Нефтчи" предстоит реабилитироваться за выездное поражение в матче с "Кяпазом".

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига

17-й тур

15 декабря (воскресенье)

16:00 "Зиря" - "Туран Товуз"

Судья: Рауф Джабаров

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

18:30 "Нефтчи" - "Кяпаз"

Судья: Джавид Джалилов

"Нефтчи Арена"

1 Араз-Нахчыван 17 12 3 2 21-11 39 2 Карабах 15 12 2 1 39-7 38 3 Туран Товуз 16 8 6 2 23-14 30 4 Зиря 16 8 2 6 27-16 26 5 Сабах 17 6 8 3 26-21 26 6 Сумгайыт 16 6 1 9 15-21 19 7 Шамахы 16 3 5 8 13-21 14 8 Нефтчи 15 2 7 6 13-22 13 9 Кяпаз 16 3 1 12 11-39 10 10 Сабаил 16 2 3 11 16-27 9

Бомбардиры:

8 голов: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой Лэнс Микелс ("Сабах")

7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")

6 - Джесси Секидика ("Сабах")