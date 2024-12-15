Бакинские команды жаждут реванша

Сегодня состоятся очередные матчи Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает İdman.biz, матчи второго дня 17-го тура пройдут в Баку.

В обоих матчах представители столицы будут жаждать реванша. "Зиря" хочет победить "Туран Товуз", которому уступила в первом круге, и сократить разницу в очках с соперником. "Нефтчи" предстоит реабилитироваться за выездное поражение в матче с "Кяпазом".

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига
17-й тур
15 декабря (воскресенье)
16:00 "Зиря" - "Туран Товуз"
Судья: Рауф Джабаров
Стадион спортивного комплекса "Зиря"

18:30 "Нефтчи" - "Кяпаз"
Судья: Джавид Джалилов
"Нефтчи Арена"

1

Араз-Нахчыван

17

12

3

2

21-11

39

2

Карабах

15

12

2

1

39-7

38

3

Туран Товуз

16

8

6

2

23-14

30

4

Зиря

16

8

2

6

27-16

26

5

Сабах

17

6

8

3

26-21

26

6

Сумгайыт

16

6

1

9

15-21

19

7

Шамахы

16

3

5

8

13-21

14

8

Нефтчи

15

2

7

6

13-22

13

9

Кяпаз

16

3

1

12

11-39

10

10

Сабаил

16

2

3

11

16-27

9

Бомбардиры:

8 голов: Фелипе Сантос ("Араз Нахчыван"), Джой Лэнс Микелс ("Сабах")

7 - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах")

6 - Джесси Секидика ("Сабах")