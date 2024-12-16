Эльтадж Сафарли одержал победу и сыграл вничью

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли сегодня сыграл свою вторую партию на международном турнире "Skopje Open", проходящем в Скопье (Северная Македония).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре наш гроссмейстер встретился с Момчилом Петковым (Болгария).

Поединок закончился вничью. После этого результата Сафарли сохранил свою вторую позицию, увеличив количество очков до 5,5. Шахматисты, занимающие первые места, имеют одинаковое количество очков.

Отметим, что ранее сегодня в другом поединке Элтадж победил немца Мариуса Фромма.