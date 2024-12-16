https://news.day.az/sport/1715793.html Объявлены судьи игры "Карабаха" Объявлены очередные назначения в Премьер-лиге Мисли. İdman.biz сообщает, что объявлены судьи матча "Шамахы" - "Карабах", перенесенного с третьего тура. Встречу отсудит Рашад Ахмедов. Матч состоится 19 декабря. Премьер-лига Игра перенесена с третьего тура 19 декабря, 14:00 "Шамахы" - "Карабах"
Премьер-лига
Объявлены судьи игры "Карабаха"
Объявлены очередные назначения в Премьер-лиге Мисли.
İdman.biz сообщает, что объявлены судьи матча "Шамахы" - "Карабах", перенесенного с третьего тура.
Встречу отсудит Рашад Ахмедов.
Матч состоится 19 декабря.
Премьер-лига
Игра перенесена с третьего тура
19 декабря, 14:00
"Шамахы" - "Карабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Теймур Теймуров, Рауф Аллахвердиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Шамахинский городской стадион
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