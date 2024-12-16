Объявлены судьи игры "Карабаха"

Объявлены очередные назначения в Премьер-лиге Мисли.

İdman.biz сообщает, что объявлены судьи матча "Шамахы" - "Карабах", перенесенного с третьего тура.

Встречу отсудит Рашад Ахмедов.

Матч состоится 19 декабря.

Премьер-лига
Игра перенесена с третьего тура
19 декабря, 14:00
"Шамахы" - "Карабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Теймур Теймуров, Рауф Аллахвердиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Намик Гусейнов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Шамахинский городской стадион