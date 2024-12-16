"Надо научиться добиваться результата каждый уик-энд"

Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри в этом году одержал свои первые победы в "Формуле-1", включая Гран-При Азербайджана.

Как передаетİdman.biz, гонщик считает, что сезон он мог сложиться ещё лучше: "В этом году я сделал несколько шагов вперед, но есть куда расти. Главная проблема - я слишком много позиций оставляю в квалификации. Очевидно, что в этом нужно прибавить".

Пиастри также рассказал о главной цели в межсезонье.

"Задача - попытаться отыграть эти сотые. Во всех остальных областях я смог продемонстрировать свой потенциал и прогресс по сравнению с дебютным сезоном. Постепенно всё складывается, слабых мест осталось мало, но если закрыть и их, я смогу уверенно двигаться дальше.

Думаю, я понимаю, как прибавить в квалификации. К счастью, было не так много случаев, когда я не понимал, почему оказался позади. Здесь не нужен какой-то дополнительный шаг, нужно каждый раз добиваться максимума, используя то, что уже есть. Когда это получается, есть и результат. Теперь нужно научиться добиваться результата каждый уик-энд", - резюмировал пилот "Макларена".

Отметим, что в этом году Пиастри восемь раз поднимался на подиум, одержав победу не только в Баку, но и на Гран-При Венгрии.