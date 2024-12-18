Определились победители турнира по мини-футболу

В спортивной столице Губе прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, организованном Общественным объединением ветеранов футбола при поддержке Министерства молодежи и спорта, приняли участие восемь команд.

За победу боролись ветераны футбола из сборной Азербайджана, любительской лиги, команд "Нефтчи", "Сумгайыт", а также Губинского, Гусарского, Шабранского и Хачмазского районов.

В финале турнира встретились сборная Азербайджана, состоящая из ветеранов футбола, и команда Сумгайыта. Матч завершился победой "Сумгайыта" - 1:0. В матче за третье место команда "Гусар" победила "Губу".