В бою Фьюри и Усика впервые в истории бокса будет использован искусственный интеллект

В бою между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком впервые в истории бокса будет использован искусственный интеллект. Об этом сообщил председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Впервые в истории на поединке будет работать судья на базе искусственного интеллекта. Никакой предвзятости, никаких человеческих ошибок. Эксперимент не повлияет на официальные результаты, однако впервые будет опробован на величайшем бое века", - заявил Аль аш-Шейх.

Реванш между Фьюри и Усиком в тяжелом весе состоится в ночь на 22 декабря. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.