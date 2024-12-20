ВПЕРВЫЕ в Азербайджане - Марафон на полную дистанцию

Впервые в Азербайджане пройдёт марафон на полную дистанцию.

İdman.biz сообщает, что соревнования за "Кубок Президента" пройдут в спортивной столице 2024 года - Губе.

В марафоне примут участие около 120 спортсменов, в том числе представители Турции, России и Бельгии.

Соревнования, которые организуют совместно Министерство молодежи и спорта, Федерация легкой атлетики Азербайджана и "Клуб бега Зафар", начнутся 22 декабря в 10:00 в Губинском олимпийском спортивном комплексе.