https://news.day.az/sport/1716915.html ВПЕРВЫЕ в Азербайджане - Марафон на полную дистанцию Впервые в Азербайджане пройдёт марафон на полную дистанцию. İdman.biz сообщает, что соревнования за "Кубок Президента" пройдут в спортивной столице 2024 года - Губе. В марафоне примут участие около 120 спортсменов, в том числе представители Турции, России и Бельгии.
ВПЕРВЫЕ в Азербайджане - Марафон на полную дистанцию
Впервые в Азербайджане пройдёт марафон на полную дистанцию.
İdman.biz сообщает, что соревнования за "Кубок Президента" пройдут в спортивной столице 2024 года - Губе.
В марафоне примут участие около 120 спортсменов, в том числе представители Турции, России и Бельгии.
Соревнования, которые организуют совместно Министерство молодежи и спорта, Федерация легкой атлетики Азербайджана и "Клуб бега Зафар", начнутся 22 декабря в 10:00 в Губинском олимпийском спортивном комплексе.
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